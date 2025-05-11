ضبط تشكيل عصابى استولوا على أموال المواطنين بزعم توفير فرص زواج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 مايو 2025 06:38 مساءً - ألقت مباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص للزواج وتسهيل إنهاء إجراءات الزواج لهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تكوين شخصين وسيدة "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بالقاهرة- تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص للزواج وتسهيل إنهاء إجراءات الزواج، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى، حيث يتم تسليم راغبى الزواج عقود زواج "مزورة" مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ويقومون بغلق هواتفهم عقب ذلك.

وبعد التنسيق بين الأجهزة المعنية بالوزارة تم ضبط المتهمين وعُثر بحوزتهم على (15 عقدا للزواج "خالى البيانات"، مطبوعات دعائية، 5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تُؤكد نشاطهم الإجرامى"، مبالغ مالية" عملات أجنبية ومحلية، مشغولات ذهبية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.