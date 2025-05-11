ضبط متهم لإدارة مصنع "غير مرخص" لتصنيع المياه الغازية ببني سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 مايو 2025 06:38 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ببني سويف، بعدما ثبت تورطه في إدارة مصنع غير مرخص لإنتاج المياه الغازية، مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وعلامات تجارية مقلدة

وكشفت التحريات عن أن المتهم، الذي لديه معلومات جنائية، كان يدير المصنع بدائرة مركز شرطة إهناسيا، حيث يقوم بتصنيع المياه الغازية وتعبئتها داخل زجاجات تحمل شعارات منسوبة لإحدى الشركات بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط المتهم، حيث عُثر بداخله على ثلاث خزانات تحتوي على ألف لتر لكل منها، 10 آلاف زجاجة مياه غازية مختلفة النكهات، 15 ألف زجاجة فارغة معدة للتعبئة، 25 ألف ملصق يحمل شعارًا مقلدًا، إضافة إلى 9 عبوات تحتوي على مواد مجهولة المصدر تُستخدم لإضافة النكهات وتلوين المشروبات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فيما تواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط المخالفات وحماية المستهلكين من عمليات الغش التجاري.