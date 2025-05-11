نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" ويوجه بتسريع تسليم المشروعات بأعلى جودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء الأحد لمتابعة آخر المستجدات بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والهيئات المعنية، مثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة المالية.

اهتمام حكومي بتسريع الإنجاز وتحقيق أعلى جودة

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير والجودة العالية في تنفيذ وتسليم المشروعات المختلفة ضمن المرحلة الأولى.

كما شدد مدبولي على ضرورة العمل على إزالة أي معوقات قد تعطل التنفيذ، وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف القطاعات المعنية بالمبادرة.

الإسكان: الانتهاء من مئات المشروعات الخدمية والبنية التحتية

خلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية الريف المصري.

وأوضح أن الوزارة تنفذ زيارات ميدانية دورية لمتابعة التنفيذ، بالإضافة إلى التنسيق مع المصانع المحلية لتوفير المهمات الكهروميكانيكية اللازمة، بما يسهم في دعم التصنيع المحلي وتسريع وتيرة العمل.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات المرافق والخدمات تشمل عدة جهات تابعة للوزارة، من بينها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة، والجهاز التنفيذي، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتعمير.

وكشف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 468 مشروعًا للصرف الصحي، و719 شبكة مياه بنسبة إنجاز 100%، إلى جانب تنفيذ 124 محطة مياه.

وفيما يخص المشروعات الخدمية، أفاد الشربيني بأنه تم الانتهاء من 148 مشروعًا في قطاع التضامن الاجتماعي، و296 مشروعًا في قطاع الصحة، و690 مشروعًا للكهرباء، و55 مشروعًا للطرق الداخلية، و177 مشروعًا للمجمعات الزراعية، و178 مشروعًا للمجمعات الحكومية، و454 مشروعًا لكباري الري بنسبة 100%، و490 مشروعًا لمراكز الشباب، إلى جانب 186 وحدة إسعاف و28 عمارة سكنية.

التخطيط: تمويل المرحلة الثانية يركز على مشروعات البنية التحتية

من جهتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، الموقف المالي التنفيذي للمشروع، وأشارت إلى أن الموازنة المقترحة للمرحلة الثانية تمنح أولوية لمشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن إطار المبادرة، بما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة في القرى المصرية.

تفاصيل الإنجاز في مشروعات المرحلة الأولى

كما قدمت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عرضًا مفصلًا عن نسب ومعدلات الإنجاز لمختلف مشروعات المرحلة الأولى، موضحة أن 367 مشروعًا لوحدات الإسعاف و609 مشاريع لكباري الري تم الانتهاء منها بنسبة 100%.

وفي قطاع التعليم، تم تنفيذ 2426 مشروعًا للمدارس بنسبة 99%، إلى جانب تنفيذ 1404 مشروعًا لمياه الشرب بنسبة 97%.

وأكدت المنشاوي أن هناك 89 مشروعًا للعمارات السكنية وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 95%، و332 مشروعًا للمجمعات الحكومية تم الانتهاء منها بالكامل، و325 مشروعًا للمجمعات الزراعية بنسبة إنجاز 98%.

وفيما يخص مراكز الشباب، فقد اكتملت 933 مشروعًا بنسبة 95%، في حين بلغت نسبة إنجاز مشروعات التضامن الاجتماعي 95% أيضًا. كما تم تبطين الترع في 932 مشروعًا بنسبة إنجاز 85%.

تعاون بين الجهات الحكومية لضمان الإنجاز في التوقيت المحدد

أشار الحاضرون في الاجتماع إلى وجود تنسيق مكثف بين مختلف الجهات الحكومية لضمان استكمال المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المقررة، بما يعكس حرص الدولة على تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بأقصى كفاءة ممكنة.

وتُعد مبادرة "حياة كريمة" من أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المواطنين في القرى والمراكز من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات العامة، ما يعزز من جودة الحياة في الريف المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية.