نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم" تنفي إلغاء الصف السادس الابتدائي وتؤكد: الشائعة لا أساس لها من الصحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي من مرحلة التعليم الأساسي، مؤكدًا أن هذه الأنباء "عارية تمامًا من الصحة" ولم تُطرح نهائيًا ضمن أي من خطط التطوير أو مناقشات الوزارة خلال الفترات الماضية أو الحالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن هيكل سنوات الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي مستمر كما هو، دون أي تغيير أو تعديل، مشددًا على أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن، داعيًا أولياء الأمور والطلاب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير البلبلة وتُربك الأسر المصرية دون مبرر.

وأوضح المصدر أن الوزارة تواصل تطبيق نظام التقييم المعتمد لصفوف النقل، بداية من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، والذي يتضمن ثلاثة اختبارات خلال كل فصل دراسي، بهدف تقييم التحصيل الدراسي بشكل دوري وتحفيز الطلاب على التحسين المستمر.

وأضاف أن النظام يشمل اختبارين شهريين يُجريان على مستوى المدرسة، واختبارًا شاملًا في نهاية التيرم يُعقد على مستوى الإدارة أو المديرية التعليمية، وفقًا للصف الدراسي، ويتم احتساب أعلى درجة من بين اختباري الشهر، إلى جانب نتيجة الاختبار النهائي.

ويتم توزيع الدرجات بواقع 80% لاختبار نهاية الفصل، و10% لاختبارات الشهر، و5% للمواظبة، و5% للسلوك.

وأكد المصدر أن الوزارة حريصة على الشفافية في جميع قراراتها، وأن أي تغييرات تتعلق بهيكل التعليم أو نظام التقييم يتم إعلانها بشكل رسمي من خلال القنوات المعتمدة للوزارة، داعيًا إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية فقط.