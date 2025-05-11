نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة القومية لسلامة الغذاء تتعاون مع الصناعات الغذائية للحد من استهلاك السكر في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاون مشترك بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وقطاع الصناعات الغذائية

في خطوة محورية لتحسين الصحة العامة، عقدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع منتجي الأغذية الرئيسيين في قطاع الصناعات الغذائية، إضافة إلى الجهات الحكومية المختصة بالصحة العامة، اجتماعًا لبحث سبل ترشيد استهلاك السكر المفرط لدى المستهلك المصري.

تهدف هذه المبادرات المشتركة إلى خفض مستويات استهلاك السكر بما يتماشى مع الأهداف الصحية العامة لمصر.

تحديات استهلاك السكر في مصر

مصر تواجه تحديات صحية كبيرة بسبب ارتفاع مستويات استهلاك السكر، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بزيادة معدلات السمنة والأمراض غير المعدية مثل السكري.

حسب تقرير التغذية العالمي، تعاني 44.7% من النساء و25.9% من الرجال في مصر من السمنة، بينما يعاني 23.4% من النساء و18.8% من الرجال من مرض السكري.

محاور العمل المشترك لتقليص استهلاك السكر

في الاجتماع، اتفق الحضور على إطلاق مبادرة شاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك السكر من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

دراسة مستهدفة لمصادر السكر في النظام الغذائي للمستهلك المصري، لضمان أن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالهيئة مبنية على أسس علمية.

إجراءات تنظيمية فورية لفرض توسيم الأغذية وذكر الإرشادات التغذوية على جميع المنتجات الغذائية المعروضة للبيع في مصر، بما يساعد المستهلك على التحكم في استهلاك السكر.

حملة توعية شاملة بالتعاون مع قطاع الصناعات الغذائية لزيادة الوعي بين المستهلكين حول أهمية ترشيد استهلاك السكر.

تصريحات رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن ترشيد استهلاك السكر يمثل أولوية صحية عامة، مؤكدًا التزام الهيئة بريادة جميع التدخلات التنظيمية المتعلقة بالأغذية لمساعدة المستهلك المصري على تقليل استهلاك هذا العنصر الغذائي الهام.

وأشار إلى أن الهيئة ستستمر في التعاون الوثيق مع قطاع الصناعات الغذائية لضمان أن تكون التدخلات القائمة على الأدلة العلمية والتجارب الدولية المثلى، متوافقة مع السياق المصري.

التزام الهيئة بالجهود الوطنية في ترشيد استهلاك السكر

كجهة تنظيمية رئيسية في مصر، تلتزم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتطوير إجراءات تنظيمية وغير تنظيمية تهدف إلى تحسين التغذية الوطنية وتقليل عبء الأمراض المزمنة المرتبطة بالنظم الغذائية.

ستعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية وشركاء منظومة الغذاء على تبني أفضل الممارسات الدولية وتعزيز سياسة صحية متكاملة لمصلحة صحة المواطن المصري.