نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إعلان إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد امتحانات المتقدمين لوظائف معلم مساعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين في مسابقة شغل ٢٠٠٠ وظيفة معلم مساعد في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمادة الدراسات الاجتماعية.

وأشار الجهاز إلى أن الاستعلام عن القبول المبدئي ومواعيد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين متاح الآن عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية (https://jobs.caoa.gov.eg).

الالتزام بالتعليمات لضمان دخول الامتحان

ودعا الجهاز جميع السيدات والسادة المتقدمين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات المرفقة والمتعلقة بموعد الامتحان، وذلك لضمان التمكن من دخول الامتحان الإلكتروني بسهولة ويسر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشفافية والتنظيم الجيد الذي يحرص عليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لضمان سير المسابقة بالشكل المطلوب.