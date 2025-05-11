كشف ملابسات اعتداء قائد سيارة على طفل في الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 مايو 2025 03:36 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية بشأن إعتداء قائد سيارة على طفل بالشرقية ، والإشارة إلى وجود مقطع فيديو يوثق الواقعة .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس " لا يحمل رخصة قيادة") كما أمكن التوصل للطفل المُعتدى عليه (طالب- مقيم بذات الدائرة) .. وبمواجهة قائد السيارة أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأيد المجنى عليه ما سبق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.