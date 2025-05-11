بسبب المزاح.. ضبط طالب ضرب زميله بشومة في الإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 مايو 2025 03:36 مساءً - كشف أجهزة الأمن ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر صاحبة الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على شقيقها بعصا مُحدثاً إصابته بالإسماعيلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 مايو الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب - مقيم بدائرة القسم) ، مُصاب بجرح بالوجه وبسؤاله إتهم (طالب ، مقيم بدائرة القسم) بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية "شومة" وإحداث إصابته بسبب المزاح أثناء تواجدهما بدائرة القسم ، وتم ضبط المشكو فى حقه فى حينه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.