كشف ملابسات استغاثة أحد الأشخاص لتعدى آخرين عليه ومنعه من دخول مسكنه بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 مايو 2025 03:36 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن استغاثة أحد الأشخاص لتعدى بعض الأشخاص عليه ومنعه من دخول مسكنه بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية وتحرير عدة محاضر بذات الشأن.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الخانكة من (عامل - مقيم بدائرة المركز) بقيام (زوج والدته وزوجته الثانية – مقيمان بذات عنوان مسكنه) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بمسكنه ومنعه من دخول الشقة سكنه بسبب خلافات عائلية بينهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.