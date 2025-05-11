نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة تجري حملات توعية متنوعة لتعزيز الوعي المائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، سلسة من الحملات التوعوية الهادفة إلى رفع وتعزيز الوعي المائي، بالتعاون مع محافظة الجيزة.

وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة، تنفيذ حملات بمناطق الطالبية وبولاق الدكرور وأوسيم وكرداسة، من خلال لقاءات ميدانية مباشرة مع المواطنين بالشوارع والأسواق، واستطلاعات رأي حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوزيع مطبوعات تحمل العديد من رسائل التوعية المائية.

ولفت المهندس منصور بدوي، أن تلك الحملات استهدفت مختلف الفئات العمرية كون أن الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، كما تم تعريف المواطنين بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والخط الساخن ١٢٥ لتلقي الاستفسارات والشكاوى، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك.

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