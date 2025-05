نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وكتب الإمام الأكبر عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”

قائلًا: نرحِّب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان؛ باعتباره خطوةً مهمةً لتعزيز السِّلم والأمن والاستقرار في جنوب آسيا والعالم.

يبقى السلام هو الخيار الأمثل الذي ينبغي أن يحكم العلاقات بين الأمم والشعوب؛ لذا يجب تكثيف الجهود الدولية لوقف كافة النزاعات والحروب والصراعات الطائشة، من أجل عالم أفضل تنعم فيه الإنسانية بالأمن والخير والرخاء.

We welcome the ceasefire agreement between India and Pakistan as a significant step toward boosting peace، security، and stability in South Asia and across the world.

Peace remains the optimal choice that should govern relations between nations and peoples. Therefore، international efforts must be intensified to bring an end to all conflicts، wars، and hostilities، so that humanity may enjoy a better world filled with safety، goodness، and prosperity.