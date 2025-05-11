نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تفتتح فندق " جويل بلازا " بنادى زهراء مدينة نصر وتنتهى من أعمال تطوير " جويل فايد " بالإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إفتتحت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة فندق " جويل بلازا " بنادى زهراء مدينة نصر والذى روعى فى تصميمه وتنفيذه إتباع أرقى التصميمات الهندسية والفندقية ليعد صرحًا جديدًا يضاف لسلسلة

المنشآت الخدمية التى تتبع القوات المسلحة وتتميز بتقديم الخدمات المتكاملة لجميع المترددين عليها.

كما تم إفتتاح نادى وفندق " جويل فايد " بالإسماعيلية بعد الإنتهاء من تطويره وتحديثه وفقًا لأرقى مستويات الخدمة الفندقية وتجهيزه بكافة الخدمات المتطورة.



وخلال مراسم الإفتتاح ألقى اللواء أ ح أمجد محمـد عبد ربه مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة كلمة

أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين من العسكريين والمدنيين بكافة المنشآت الخدمية التابعة للقوات المسلحة مما يعزز من دورها فى خدمة المجتمع.

حضر مراسم الإفتتاح اللواء أ ح إيهاب لطفى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة

القوات المسلحة.