نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع ذروة الموجة الحارة اليوم.. تحذيرات من ضربة الشمس وأعراضها الخطيرة وطرق الوقاية والإسعاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع وصول الموجة الحارة إلى ذروتها اليوم الأحد، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذّر خبراء الطقس والأطباء من ارتفاع مخاطر الإصابة بضربة الشمس، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة المصحوب بنسبة رطوبة مرتفعة.

وتعد ضربة الشمس من أخطر الحالات الطبية الطارئة المرتبطة بالحرارة، والتي قد تهدد الحياة في حال عدم علاجها فورًا.

كتلة هوائية قادمة من أوروبا وانخفاض متوقع بدرجات الحرارة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أوضحت في بيانات سابقة أن كتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا ستؤثر على البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بمعدل يصل إلى 8 درجات مئوية، وذلك بدءًا من غدٍ الاثنين.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت البلاد ذروة الموجة الحارة اليوم الأحد، والتي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة.

ما هي ضربة الشمس؟ وأسبابها

وفقًا لما أورده موقع "هيلث لاين" الطبي، تحدث ضربة الشمس غالبًا نتيجة التعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة في طقس حار جدًا ورطب، وقد تحدث أيضًا في الأماكن المغلقة شديدة الحرارة، مثل الغرف غير جيدة التهوية، خاصة إذا كانت مزدحمة أو تفتقر إلى وسائل تبريد مناسبة.

وتُعرف ضربة الشمس بأنها أخطر أنواع الإصابات المرتبطة بالحرارة، وتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، وقد تسبب تلفًا خطيرًا في أعضاء الجسم الداخلية، لا سيما الدماغ، إذا لم يتم التدخل الطبي السريع.

وقد تؤدي الحالات الشديدة إلى الوفاة في حال إهمال العلاج.

أعراض ضربة الشمس لدى البالغين

تشمل أبرز أعراض ضربة الشمس التي يجب الانتباه إليها:

ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل ملحوظ

سخونة الجلد أو جفافه (في بعض الحالات لا يحدث تعرق)

تشنجات عضلية مؤلمة

تسارع ضربات القلب

انخفاض ضغط الدم

سرعة في التنفس

فقدان الاتزان أو الوعي

سلوك غير منطقي أو تهيج عصبي

الشعور بالدوار والصداع الشديد

الغثيان والقيء

جفاف الفم والعطش الشديد

قلة البول أو تغير لونه للداكن

الانهيار الجسدي التام أو الدخول في غيبوبة

أعراض ضربة الشمس عند الرضع والأطفال

نظرًا لعدم اكتمال نظام تنظيم الحرارة لدى الرضع والأطفال، فإنهم أكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس، وتشمل الأعراض الشائعة لدى هذه الفئة:

حمى قد تصل إلى 39.4 درجة مئوية أو أكثر

فقدان الوعي أو استجابة ضعيفة

جلد شديد الحرارة أو جاف أو متعرق بشدة

احمرار الجلد

تسارع في نبض القلب

تنفس سطحي

خمول أو كسل شديد

ارتباك ذهني أو تشوش

الإسعافات الأولية عند التعرض لضربة الشمس

في حال الشك بتعرض شخص لضربة شمس، يجب التحرك فورًا للقيام بالإجراءات التالية:

نقل المصاب إلى مكان مظلل أو مكيف الهواء.

إزالة الملابس الثقيلة أو الزائدة لتقليل درجة حرارة الجسم.

استخدام حمام بارد أو كمادات باردة على مناطق الجسم الحيوية مثل الرقبة، الإبط، الفخذ، والجبهة.

في حال كان المصاب واعيًا، يجب أن يشرب ماءً باردًا أو مشروبات مثلجة.

الاتصال بالطوارئ أو التوجه لأقرب مستشفى للحصول على رعاية طبية، حتى لو بدأت الأعراض في التحسن.

طرق الوقاية من ضربة الشمس

يمكن تقليل خطر الإصابة بضربات الشمس باتباع النصائح التالية:

شرب كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة وقت الظهيرة

ارتداء ملابس فاتحة اللون وخفيفة الوزن

استخدام القبعات الشمسية أو المظلات عند الخروج

تشغيل المراوح أو مكيفات الهواء داخل المنازل

تجنب ممارسة الرياضة أو المجهود البدني الشاق في الأوقات الحارة

تقليل تناول المشروبات المدرة للبول مثل الشاي والقهوة

عدم ترك الأطفال أو كبار السن في السيارات أو الأماكن المغلقة لفترات طويلة

تحذيرات وزارة الصحة المصرية

في منشور سابق، شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على أهمية تجنب السير لمسافات طويلة تحت الشمس، خاصة في أوقات الظهيرة، وضرورة استعمال وسائل الحماية مثل المظلات أو القبعات الواقية.

كما أوصت الوزارة بحماية الأطفال وكبار السن من التعرض المباشر للشمس، والحرص على شرب المياه بكثرة، والابتعاد عن تناول المنبهات التي تزيد من فقدان السوائل في الجسم.

كم تستمر أعراض ضربة الشمس؟

يؤكد الأطباء أن سرعة العلاج هي العامل الأهم في تقليل الأعراض والمضاعفات، إلا أن بعض الأشخاص قد يستمر لديهم الشعور بالإرهاق أو الحساسية تجاه الحرارة لمدة أسبوع بعد التعافي.

ولهذا، يُنصح بعدم العودة للنشاط البدني المكثف أو التعرض للحرارة العالية مباشرة بعد الشفاء.