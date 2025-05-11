نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. خطوات وشروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 عبر بوابة مصر الرقمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد محركات البحث خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن موعد إتاحة خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، حيث يأمل عدد كبير من المواطنين في تسجيل أبنائهم ضمن منظومة الدعم التمويني، بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية اقتصار الإضافة على فئات محددة من المواطنين المستحقين للدعم.

نستعرض الشروط المحددة لإضافة المواليد على بطاقة التموين لعام 2025، والفئات المستحقة، بالإضافة إلى خطوات تقديم الطلب عبر بوابة مصر الرقمية.

وزارة التموين: إضافة المواليد قاصرة على الفئات المستحقة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات سابقة، أن خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين ليست متاحة لجميع المواطنين، وإنما تقتصر على عدد من الفئات المستحقة للدعم، والتي تشمل الأسر الأولى بالرعاية، وأبناء الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى أسر الشهداء وبعض الفئات الخاصة.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستُتاح قريبًا من خلال بوابة مصر الرقمية، التي تتيح العديد من الخدمات التموينية بشكل إلكتروني ومبسط للمواطنين.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

حسب ما أعلنته وزارة التموين، فإن الفئات المسموح لها بتقديم طلبات لإضافة مواليد جدد على البطاقة التموينية تشمل:

مستحقو معاش تكافل وكرامة

حاملو كارت الخدمات المتكاملة

مستحقو معاش التضامن الاجتماعي

أبناء الشهداء وزوجة الشهيد

أبناء الأسر البديلة

الأسر التي يقل عدد أفرادها على البطاقة التموينية عن أربعة أفراد

الأسر التي لديها أبناء غير مضافين، بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 سنوات

كما حددت الوزارة أنه يمكن زيادة عدد أفراد البطاقة حتى أربعة أفراد كحد أقصى (زوج، زوجة، واثنين من الأبناء)، وفي حال كانت البطاقة تشمل أقل من هذا العدد، يمكن إضافة فرد آخر بشرط انطباق معايير الاستحقاق.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

تتضمن شروط إضافة المواليد ما يلي:

الحد الأقصى للبطاقة التموينية هو أربعة أفراد (زوج، زوجة، واثنان من الأبناء)

يجوز إضافة فرد رابع إذا كانت البطاقة تضم فقط ثلاثة أفراد

ألا يقل عمر الطفل المُراد إضافته عن أربع سنوات

تقديم الطلب لمرة واحدة فقط، حيث سيتم حذف جميع الطلبات في حال تكرارها

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

مع اقتراب تفعيل الخدمة على منصة مصر الرقمية، يجب على المواطن اتباع الخطوات التالية لتقديم طلب إضافة المواليد:

الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية.

الضغط على أيقونة التموين.

اختيار خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين.

تسجيل رقم الهاتف المحمول والرقم السري لحساب المواطن.

إدخال الاسم الأول للأم (الوالدة) كما هو مسجل في البيانات.

الضغط على خيار "إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين" في بطاقة التموين.

إدخال اسم المولود رباعي.

تسجيل الرقم القومي للمولود من شهادة الميلاد.

تحديد صلة القرابة (مثلًا: ابن، ابنة).

اختيار الصفة (مثل: "ضم الأبناء").

الضغط على أيقونة "إضافة" لإرسال الطلب.

جدير بالذكر أن خدمة إضافة المواليد لم تُفعل بعد على المنصة بشكل رسمي، لكن من المنتظر أن تُتاح قريبًا وفقًا لتحديثات الوزارة.

التنبيه بشأن تكرار الطلبات

أوضحت وزارة التموين أنه يجب على المواطن تقديم طلب واحد فقط لإضافة مواليد على البطاقة التموينية، وفي حالة قيام المواطن بتكرار الطلب لأكثر من مرة، سيتم رفض جميع الطلبات تلقائيًا. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم عمليات الإضافة وضمان دقة البيانات.

دعم رقمي لتيسير الخدمات التموينية

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتحسين كفاءة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، من خلال بوابة مصر الرقمية، التي تمثل نقلة نوعية في تيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين.