عاجل- رئيس الوزراء يعلن رفع مخصصات "تكافل وكرامة" إلى 55 مليار جنيه

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مفاجأة سارة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، حيث كشف رفع المخصصات المالية للبرنامج إلى ما يقارب 55 مليار جنيه خلال العام المالي القادم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن رؤية الدولة المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء التي ألقاها في احتفالية مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، والتي أقيمت تحت شعار (الحماية الاجتماعية: دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل)، وبحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء وممثلي الجهات الدولية وشركاء النجاح.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرقم الجديد الذي تم تخصيصه للبرنامج يعادل تقريبًا إجمالي ما أنفقته الدولة على جميع برامج الدعم النقدي خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2017، وهو ما يعكس حجم التحول الكبير الذي شهدته سياسات الحماية الاجتماعية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التوسع في البرنامج يعكس فلسفة الدولة الجديدة، التي تضع المواطن في قلب أولوياتها، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أصر منذ اللحظة الأولى على أن تكون الحماية الاجتماعية أحد الأعمدة الرئيسية لبناء الجمهورية الجديدة، وعدم ترك أي مواطن محتاج دون دعم ورعاية.

وأكد مدبولي أن برنامج "تكافل وكرامة" لم يعد مجرد آلية لتقديم دعم نقدي، بل أصبح عنوانًا لفلسفة الدولة في الاستثمار في الإنسان، وصون كرامته، وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، التي تستدعي تعزيز مظلات الأمان المجتمعي وتوفير سبل المعيشة الكريمة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لا تكتفي بتقديم الدعم، بل تسعى لتطوير آليات البرنامج وتحسين كفاءته، من خلال تحديث قواعد البيانات، وتوسيع شبكات الحماية، والربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة شفافة وسريعة.