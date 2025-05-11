نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يكرم عددا من شركاء نجاح برنامج "تكافل وكرامة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية الكبرى التي أقيمت اليوم بمناسبة مرور عشرة أعوام على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، والتي عقدت تحت شعار (الحماية الاجتماعية: دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل).

جاءت الاحتفالية بحضور رفيع المستوى، شمل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إلى جانب عدد من الوزراء، ووزيرة الشئون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، والمحافظين، ونواب البرلمان، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب.

كما شارك في الفعاليات سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وعدد من السفراء الأوروبيين، إلى جانب ممثلي البنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وشخصيات إعلامية بارزة، وممثلي المؤسسات الداعمة للبرنامج، ومسؤولي الوزارات والهيئات المعنية، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وكانت في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله إلى مقر الاحتفالية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وفي مستهل الاحتفالية، حرص رئيس مجلس الوزراء على التقاط صور تذكارية مع فريق عمل برنامج "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن الاجتماعي، وفريق البنك الدولي، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.

كما التقط صورة جماعية مع المهندس إبراهيم محلب وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وسفراء الدول، ووجه إليهم الشكر والتقدير على جهودهم في إنجاح هذا البرنامج الوطني الرائد.

وتفقد رئيس الوزراء، خلال مروره إلى قاعة الاحتفال، عرضًا للمنظومة الإلكترونية المبتكرة المرتبطة ببرنامج "تكافل وكرامة"، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقدّم أحد ذوي الهمم شرحًا توضيحيًا عن الأدوات الجديدة المصممة لتسهيل تقديم الخدمات لذوي الهمم، مثل الشكاوى الصوتية لغير القادرين على الكتابة، وخدمة التقديم من المنزل دون حاجة للحضور الفعلي، وذلك ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتم أيضًا استعراض آليات دعم ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، حيث تم تدريب موظفي الوزارة على لغة الإشارة للتعامل مع الصم والبكم، إضافة إلى تفعيل خدمة "واتساب" لتقديم طلبات الدعم لذوي الإعاقة البصرية، بما يحقق سرعة وكفاءة في تقديم الخدمة.

بدأت الفعاليات الرسمية بعرض فيلم تسجيلي حول إنجازات برنامج "تكافل وكرامة" خلال السنوات العشر الماضية، تلاه كلمة ألقتها الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت خلالها أن البرنامج أصبح نموذجًا يحتذى به في توفير الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى التطورات الكبيرة التي شهدها من حيث زيادة الدعم النقدي وتحسين آليات الاستهداف والشكاوى.

وفي ختام كلمتها، أهدت وزيرة التضامن درعًا تذكاريًا يحمل شعار "تكافل وكرامة" إلى رئيس مجلس الوزراء، تقديرًا لجهوده في دعم البرنامج وتوسيع نطاق خدماته.

وألقيت خلال الحفل كلمات لعدد من الشخصيات الدولية والوطنية، من بينها كلمة للسيد "ستيفان جيمبرت"، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والسفير "غاريث بايلي"، سفير المملكة المتحدة، والسيدة "إيلينا بانوفا"، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بالإضافة إلى وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط.

وشهد الحفل أيضًا كلمة للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الذي تحدث عن العلاقة بين الصحة والحماية الاجتماعية، وأهمية البرنامج في تحسين المؤشرات الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور مصطفى مدبولي بتكريم عدد من شركاء نجاح برنامج "تكافل وكرامة"، من ممثلي الجهات الحكومية والدولية، والأكاديميين، وممثلي برامج الأمم المتحدة، إضافة إلى تكريم عدد من أعضاء البرلمان، والوزراء السابقين والحاليين، وعلى رأسهم المهندس إبراهيم محلب، الذي حصل على تكريم خاص تقديرًا لدوره الكبير في دعم البرنامج منذ بداياته.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في كلمته الختامية، أن الحكومة مستمرة في العمل على تطوير برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق أهدافها في تحسين حياة المواطن المصري، لافتًا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يعكس التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.