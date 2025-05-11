نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق احتفالية مرور 10 سنوات على "تكافل وكرامة" بحضور رئيس الوزراء في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت منذ قليل فعاليات الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، تحت رعاية وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بفندق ماريوت – قاعة عايدة.

وتشهد الاحتفالية جلسات حوارية رفيعة المستوى بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء، بالإضافة إلى تكريم شخصيات بارزة ومؤسسات كان لها دور محوري في دعم وتطوير البرنامج على مدار العقد.

يُعد البرنامج أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة، مستهدفًا دعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياتها.

"تكافل وكرامة" أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة عام 2015، ويستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، لتحسين مؤشرات الصحة والتعليم والارتقاء بمستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

