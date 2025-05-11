نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن توزيع 28 طنًّا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 28 طنًّا من اللحوم للأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل.

وتنطلق الأسبوع القادم عملية توزيع ( ٢٨ ) طنًّا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام والصدقات، ويمكن بيانها على النحو التالي:

أولًا: يوم الاثنين الموافق ١٢ / ٥ / ٢٠٢٥م، بمحافظات الإسكندرية ٢ طن، والبحيرة ٢ طن، ومطروح طن واحد.



ثانيًا: يوم الثلاثاء ١٣ / ٥ / ٢٠٢٥م، بمحافظات الغربية ٢ طن، وكفر الشيخ ٢ طن، ودمياط طن واحد.

ثالثًا: يوم الأربعاء ١٤ / ٥ / ٢٠٢٥م، بمحافظتي الدقهلية ٢ طن، وشمال سيناء ٢ طن.

رابعًا: يوم الخميس ١٥ / ٥ / ٢٠٢٥م، بمحافظات بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية طن واحد لكل محافظة.

خامسًا: يوم الاثنين ١٩ / ٥ / ٢٠٢٥م، بمحافظتي الشرقية ٢ طن، وجنوب سيناء طن واحد.

سادسًا: يوم الثلاثاء ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٥م، بمحافظتي أسيوط، والوادي الجديد ٢ طن لكل محافظة.

سابعًا: يوم الأربعاء ٢١ / ٥ / ٢٠٢٥م، بمحافظتي سوهاج، والبحر الأحمر ٢ طن لكل محافظة.

وسيتم التوزيع تباعًا، والإعلان الرسمي على موقع الوزارة.