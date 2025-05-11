نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي في احتفالية "تكافل وكرامة": فخورون ببرنامج هو الأعظم في تاريخ الحماية الاجتماعية بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" يمثل لحظة فخر واعتزاز، لكونه أحد أعظم برامج الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية كانت وما زالت حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال رؤية شاملة ومستدامة.

رئيس الوزراء: الدولة لم تترك أحدًا خلف الركب.. والعدالة الاجتماعية أساس الجمهورية الجديدة

قال مدبولي خلال كلمته في احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بهذه المناسبة، إن برنامج تكافل وكرامة لم يكن مجرد إجراء وقتي أو استجابة ظرفية، بل هو نهج متكامل للعدالة الاجتماعية يهدف إلى صون كرامة الإنسان المصري وتعزيز مبدأ التكافل الحقيقي داخل المجتمع.

وأضاف: "كنت شاهدًا على انطلاق هذا البرنامج حين كنت عضوًا في حكومة المهندس إبراهيم محلب، وشهدت بنفسي مدى الجهد المبذول داخل وزارة التضامن الاجتماعي لتطويره على أسس علمية دقيقة".

وتابع: "ما تحقق على مدار عشر سنوات هو ثمرة عمل مؤسسي دؤوب، اعتمد على تنقية البيانات وتحديث آليات الاستهداف ليصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ليصبح البرنامج أحد أهم النماذج التي يُحتذى بها في مجال الحماية الاجتماعية على المستوى الدولي".

مدبولي: لا إصلاح اقتصادي دون عدالة اجتماعية.. والسيسي أصر على دمج الحماية ضمن رؤية الدولة الجديدة

شدد رئيس الوزراء على أن الإصلاح الاقتصادي لا يكتمل دون إصلاح اجتماعي عادل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصًا على أن تكون الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأوضح أن الدولة اختارت المواجهة بدلًا من التهرب من التحديات، ووضعت الإنسان المصري في قلب السياسات العامة، خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية، وذلك عبر حزم دعم موازية مثل "تكافل وكرامة" لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.

احتفالية ضخمة بمشاركة كبار المسؤولين والوزراء الحاليين والسابقين

جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال احتفالية كبرى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة مرور عقد على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، بحضور شخصيات بارزة من الحكومة المصرية الحالية والسابقين.

وشارك في الفعالية كل من:

الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن السابقة.

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية المعنية بتنفيذ سياسات الحماية والدعم الاجتماعي.

تكافل وكرامة.. نموذج يُحتذى به في تحقيق العدالة والتنمية المستدامة

اختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تحتفل اليوم بفلسفة جديدة للعدالة الاجتماعية، لا ببرنامج فقط، مضيفًا: "نحن أمام نموذج فريد أثبت نجاحه، ويجب البناء عليه في برامج الحماية والتنمية البشرية المستقبلية".

ودعا إلى استمرار تطوير آليات البرنامج بما يواكب تطورات المجتمع، مؤكدًا أن "تكافل وكرامة" يمثل التزامًا أخلاقيًا وسياسيًا من الدولة تجاه المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، وكبار السن، وذوي الإعاقة.