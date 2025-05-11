نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، نتائج تحاليل البنزين التي أُجريت على مستوى محافظات الجمهورية، في ضوء الشكاوى التي تلقتها من بعض المواطنين بشأن جودة البنزين المطروح بالأسواق، مؤكدة أن النسبة العظمى من العينات جاءت مطابقة للمواصفات القياسية، مع اتخاذ إجراءات إضافية لضمان الجودة، وصرف تعويضات للمواطنين المتضررين.

870 شكوى من المواطنين خلال 6 أيام.. والقاهرة تتصدر

أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 شهدت تلقي 870 شكوى متعلقة بجودة البنزين، موزعة على مختلف المحافظات، وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بـ429 شكوى، تليها الجيزة بـ208 شكوى، ثم القليوبية بـ50 شكوى، فيما توزعت باقي الشكاوى على محافظات الشرقية، الإسكندرية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، المنيا، الفيوم، والإسماعيلية، في حين لم ترد شكاوى تذكر من بعض المحافظات.

تحليل 807 عينات بنزين.. و5 فقط غير مطابقة للمواصفات

قامت فرق مشتركة من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، بتحليل 807 عينات من البنزين، وأظهرت النتائج مطابقة 802 عينة للمواصفات القياسية، بينما وُجدت 5 عينات غير مطابقة جاءت على النحو التالي:

منطقة القاهرة الكبرى البترولية: تم تحليل 455 عينة (250 عبر البترول و205 عبر التموين)، وتبين وجود حالتين غير مطابقتين بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

منطقة الإسكندرية البترولية (تشمل كفر الشيخ، البحيرة، ومطروح): تم تحليل 136 عينة، منها واحدة فقط غير مطابقة.

منطقة السويس البترولية (تشمل البحر الأحمر وجنوب سيناء): تم تحليل 75 عينة، جميعها مطابقة.

محافظات الصعيد: من أصل 68 عينة، تم رصد حالتين غير مطابقتين في الفشن - بني سويف، ومحافظة قنا.

إجراءات مشددة لضمان جودة البنزين المنتج والمستورد

وأعلنت وزارة البترول عن حزمة من الإجراءات الإضافية لضمان الجودة تشمل:

البنزين المحلي: عدم السماح بدفع أي منتج للاستهلاك قبل تحليله في معملين مختلفين، بدلًا من الاكتفاء بمعمل واحد.

البنزين المستورد: سحب العينات تحت إشراف شركات محايدة، وتحليلها في ثلاثة معامل مختلفة لضمان دقة النتائج.

سلسلة الإمداد: إجراء التحاليل قبل وبعد الدفع لضمان الجودة على امتداد السلسلة، مع الاستعانة بشركات تحليل مستقلة لضمان الحيادية.

تعويض المتضررين حتى 2000 جنيه بشروط محددة

وأعلنت الوزارة أنه في ضوء رصد حالات طلمبات سيارات معطلة وردت في بعض الشكاوى، قررت صرف تعويض مالي يعادل قيمة فاتورة استبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري، وذلك وفقًا للضوابط التالية:

أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025.

تقديم مستندات ملكية السيارة لمقدم الشكوى.

تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة البنزين.

وسيتولى فريق متخصص من الوزارة التواصل مع المواطنين تباعًا لمراجعة الشكاوى وصرف التعويضات المستحقة بعد التحقق.

وزارة البترول توجه الشكر للمواطنين وتؤكد التزامها بضمان الجودة

وفي ختام البيان، توجهت وزارة البترول والثروة المعدنية بالشكر للمواطنين على تعاونهم وتواصلهم من خلال الخط الساخن (16528)، والذي أسهم بشكل مباشر في توجيه أنشطة التفتيش والتحليل، مشددة على استمرار أنشطة الفحص والرصد الدوري، وإبلاغ الرأي العام أولًا بأول بأي مستجدات.

كما أكدت الوزارة التزامها الكامل بتوفير منتجات بترولية مطابقة للمواصفات، والتعاون مع الجهات المعنية لمحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها في ضمان الجودة، في إطار الحرص على حماية المصلحة العامة وضمان حقوق المواطنين.