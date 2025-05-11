نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية رئيس الوزراء وبحضور شخصيات رفيعة: وزارة التضامن تحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاق "تكافل وكرامة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت وزارة التضامن الاجتماعي احتفالية كبرى تحت عنوان "الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل"، بمناسبة مرور عشرة أعوام على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وذلك برعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ومسؤولي المنظمات الدولية، وعلى رأسهم السيدة إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، والسفير البريطاني جاريث بايلي، وممثل البنك الدولي ستيفان جيمبرت.

مايا مرسي: من فكرة إلى واقع يخدم الملايين

في كلمتها خلال الاحتفالية، أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن اعتزازها بالوقوف على منبر الاحتفال بمرور عقد من الزمن على البرنامج، الذي بدأ كفكرة وتحول إلى نبض حي في قلوب ملايين المصريين، مؤكدة أن "تكافل وكرامة" هو ترجمة واقعية لإرادة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحول استراتيجي في سياسات الحماية الاجتماعية.

شركاء النجاح: من الوزراء إلى المؤسسات الدولية

أشادت الوزيرة بالدور الكبير الذي لعبه رؤساء الحكومات المتعاقبة في دعم البرنامج، بداية من المهندس إبراهيم محلب، مرورًا بالراحل شريف إسماعيل، ووصولًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، كما ثمّنت الجهود الاستثنائية التي بذلتها الوزيرات السابقات غادة والي ونيفين القباج، وكذلك الدكتور علي مصيلحي الذي شهد التطبيق التجريبي الأول للبرنامج.

وأكدت أن النجاح لم يكن ليتحقق دون الشراكة مع المؤسسات الأممية والدولية، والدور المحوري الذي لعبه فريق وزارة التضامن الاجتماعي.

أرقام وإنجازات: 7.7 مليون أسرة خلال عقد

انطلق برنامج "تكافل وكرامة" في عام 2015 ليستهدف 1.7 مليون أسرة، ووصل خلال عشر سنوات إلى 7.7 مليون أسرة، تخارج منها 3 ملايين أسرة نتيجة تحسن أوضاعها، ليبلغ عدد المستفيدين الحاليين 4.7 مليون أسرة. واستفاد المواطنون من حزمة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية، شملت الدعم التمويني، والإعفاء من مصروفات التعليم، والتأمين الصحي، ومبادرات الصحة العامة، بالإضافة إلى برامج تمكين المرأة والتكامل مع مبادرة "حياة كريمة".

مواجهة التحديات: استجابة سريعة لأزمات كوفيد والتضخم

أوضحت الوزيرة أن البرنامج أثبت مرونته وقدرته على التكيف مع الأزمات، مثل جائحة كوفيد-19، من خلال ضم أسر جديدة وتطوير آليات الدفع الإلكتروني عبر بطاقات "ميزة"، مما يعكس متانة البنية التنفيذية للبرنامج.

تشريعات ومبادرات جديدة في 2025

وأعلنت مرسي عن صدور قانون الضمان الاجتماعي الذي يُمأسس برنامج "تكافل وكرامة" ويجعله حقًا دستوريًا، إضافة إلى توجيهات رئاسية بزيادة الدعم بنسبة 25% وصرف منح استثنائية بمناسبة رمضان وعيد الفطر. كما تم إطلاق حزم للتمكين الاقتصادي ومشروعات صغيرة تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات المستحقة.

منصة دولية للحماية الاجتماعية تنطلق من مصر

واختتمت الوزيرة كلمتها بالإعلان عن تبني مصر إطلاق منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي، تُعقد سنويًا بالقاهرة لتبادل التجارب الناجحة وتعزيز الابتكار في مجال شبكات الأمان الاجتماعي على المستوى العالمي.

هدية رمزية لرئيس الوزراء

وفي ختام الحفل، قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالنيابة عن الوزارة وفريق "تكافل وكرامة" هدية تذكارية تحمل شعار البرنامج إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، تعبيرًا عن التقدير لجهوده في دعم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.

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