نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتلة أوربية قادمة من أوروبا.. الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس: انخفاض 8 درجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد محافظات الجمهورية اليوم الأحد 11 مايو 2025، ذروة الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على البلاد، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بشأن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وهبوب رياح محملة بالأتربة، نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض جوي في شمال مصر.

ارتفاع درجات الحرارة إلى 42 درجة على أغلب المحافظات

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى تتراوح ما بين 40 و42 درجة مئوية خلال ساعات النهار على معظم أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الموجة الحالية تُعد الأشد حرارة منذ بداية فصل الربيع.

وأوضح شاهين أن السبب في هذه الموجة هو الرياح الجنوبية الغربية الساخنة القادمة نتيجة نشاط المنخفض الجوي، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، ومدن القناة.

تحسن نسبي في الطقس ليلًا مقارنة بالأيام الماضية

أشار شاهين إلى أنه رغم شدة الحرارة خلال النهار، فإن الطقس سيشهد تحسنًا نسبيًا ليلًا مقارنة بليلة السبت، وذلك نتيجة تغير الكتلة الهوائية المؤثرة على البلاد، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلًا مع هدوء نسبي في سرعة الرياح.

كتلة هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا تخفف من حدة الموجة

وتوقع مدير التنبؤات الجوية أن تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بداية من الأيام المقبلة، بسبب كتلة هوائية شمالية غربية باردة قادمة من جنوب أوروبا، ستعمل على تقليل درجات الحرارة بما يتراوح بين 7 إلى 8 درجات مئوية.

وأضاف أن هذا الانخفاض سيشمل محافظات القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 32 إلى 34 درجة مئوية خلال فترة التأثر بالكتلة الهوائية الجديدة، والتي من المتوقع أن تستمر لنحو 72 ساعة.

الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية خلال الربيع

وأكد الدكتور محمود شاهين أن فصل الربيع بطبيعته يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، وأنه لا يزال متبقيًا منه نحو شهر ونصف، مما يجعل احتمالية حدوث منخفضات جوية جديدة قائمة خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن هذه التغيرات قد تتسبب في ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، لا سيما في المناطق الصحراوية والمكشوفة، داعيًا المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية اليومية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة المرضى وكبار السن.

الأرصاد تنصح المواطنين: تجنب الشمس المباشرة وتوخي الحذر من الأتربة

وفي ختام تصريحاته، شدد شاهين على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، مع شرب كميات كبيرة من السوائل وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، إلى جانب توخي الحذر من الأتربة، لا سيما للسائقين ومرضى الجهاز التنفسي.