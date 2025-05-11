رئيس مجلس الوزراء يكرم الدكتور علي المصيلحي خلال احتفالية وزارة التضامن بمرور عشرة أعوام على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 مايو 2025 01:37 مساءً -

كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، وذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور عشرة أعوام على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

ويأتي هذا التكريم في وقت خاص، بعد أن خاض المصيلحي مؤخرًا معركة صحية شاقة ضد مرض السرطان، وسط دعوات بالشفاء الكامل له، وتقديرًا لدوره المحوري في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير البرنامج الذي بات أحد أعمدة الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا.

وشهدت الاحتفالية، التي أقيمت تحت رعاية مدبولي وبحضور عدد كبير من المسؤولين، تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في دعم السياسات الاجتماعية خلال السنوات الماضية، من بينهم: المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن السابقة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم السابق، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة.

وأكد مدبولي خلال كلمته أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على حماية المواطنين من الفقر والعوز، مشيرًا إلى زيادة مخصصات الدعم النقدي في موازنة العام المالي الجاري لتصل إلى 41 مليار جنيه، في إطار توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية.

التاجز..