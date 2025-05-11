رئيس الوزراء: 22 برنامجا للحماية الاجتماعية بتكلفة 635 مليار جنيه سنويا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 مايو 2025 12:32 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل أحد أهم إنجازات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن الإرادة السياسية الواعية والحرص على حماية الفئات الأولى بالرعاية، كانا العاملين الرئيسيين وراء ما تحقق من تقدم في هذا الملف الحيوي.

وأوضح مدبولي أن دعم البرنامج بلغ 41 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وسيرتفع إلى 55 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤمن بأن توفير الدعم واجب أصيل تجاه المواطنين غير القادرين على الكسب.