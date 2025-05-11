نائب رئيس الوزراء: المشروعات القومية تؤثر بنسبة 50% في صحة الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 مايو 2025 12:32 مساءً - قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن برنامج تكافل وكرامة هو الأهم في الحماية الاجتماعية، موضحاً أنه كان نموذجا يحتذى به في الكثير من دول العالم وأن الصحة لا تبدأ في المستشفيات ولكن في المنزل والمدرسة والمجتمع، موضحاً أن البيئة الجيدة التي يعيش فيها الإنسان هي التي تبنيه وعلى أساس ذلك نفذت الدولة الكثير من المشروعات القومية ضمن هذه البيئة.

وأكد أن المشروعات القومية تؤثر بنسبة 50 % في صحة الإنسان، موضحاً أن منصة التمكين الاجتماعي تعزز التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي للمرأة.