رئيس الوزراء: "تكافل وكرامة" أحد أعظم برامج الحماية فى تاريخ مصر الحديث

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 مايو 2025 12:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن لحظة الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" هي لحظة تحمل مشاعر الفخر والاعتزاز، مؤكداً أن هذا البرنامج يُعد أحد أعظم برامج الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر الحديث، ويعكس رؤية الدولة الثابتة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح مدبولي، أن مصر كانت عند وعدها، حريصة على أن يكون التكافل والكرامة نهجًا لا يُترك فيه أحد خلف الركب، مشددًا على أن الحماية الاجتماعية لم تكن مجرد استجابة ظرفية، بل ركيزة لتعزيز العدالة وصون كرامة الإنسان المصري.

وأضاف رئيس الوزراء: "كنت شاهدًا على انطلاق البرنامج حين كنت عضوًا في حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستمر العمل فيه بتفانٍ داخل وزارة التضامن، وفق منهج علمي رصين، ما أدى إلى تطوير آليات الاستهداف وتنقية البيانات ليصبح من أهم برامج الحماية الاجتماعية على الإطلاق" لافتا ا أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح دون إصلاح اجتماعي عادل، وأن الدولة اختارت المواجهة لا الهروب من التحديات، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر على أن تكون الحماية الاجتماعية جزءًا أساسيًا من الدولة المصرية الجديدة.

وتابع مدبولي: "نحن لا نحتفل اليوم ببرنامج فقط، بل بفلسفة جديدة في العدالة الاجتماعية، وقد شهد البرنامج تطورًا كبيرًا منذ انطلاقه حتى أصبح نموذجًا يُحتذى به".

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.