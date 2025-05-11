عاجل- رئيس الوزراء: "تكافل وكرامة" إنجاز وطني في الحماية الاجتماعية.. والدعم يرتفع إلى 55 مليار جنيه

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد من أبرز إنجازات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن الإرادة السياسية الواعية وحرص الدولة على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا كانا من أبرز العوامل التي ساهمت في نجاح البرنامج وتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف الحيوي.

الحكومة ترفع الدعم إلى 55 مليار جنيه في العام المالي المقبل

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، أن حجم دعم البرنامج بلغ 41 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ومن المقرر أن يرتفع إلى 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، في إطار التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الحكومة تؤمن بأن توفير الدعم للمواطنين غير القادرين على الكسب هو التزام أصيل، ويأتي في قلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز من صمود الفئات الهشة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

22 برنامجًا للحماية الاجتماعية بتكلفة 635 مليار جنيه سنويًا

وأشار رئيس الوزراء إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تضم أكثر من 22 برنامجًا، بتكلفة سنوية تتجاوز 635 مليار جنيه، في إطار رؤية شاملة تسعى إلى بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة من خلال حماية الفئات المهمشة وتحسين جودة حياتهم.

كما لفت إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد هذا العام، ودخوله حيز التنفيذ، يُعد نقلة نوعية في آليات تقديم الدعم، حيث بات دعم "تكافل وكرامة" حقًا قانونيًا لكل مستحق، بما يضمن استمرارية البرنامج واستفادة الأجيال القادمة منه.

مدبولي: مصر بلا فقر.. حلم نعمل على تحقيقه

قال مدبولي في ختام كلمته: "ما زلنا نرى حلم أن تصبح مصر بلا فقر وبلا عوز، ونعمل بكل قوة لتحقيقه".

كما وجه الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح البرنامج منذ انطلاقه، معتبرًا أن العاملين والمشاركين في التنفيذ هم "الركيزة الأساسية" في بناء هذا المشروع الوطني، ومصدر الإلهام لاستمراره وتوسعه.

احتفالية بحضور وزراء حاليين وسابقين وشخصيات دولية

أُقيمت الاحتفالية تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وشاركت فيها الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

كما حضرت الاحتفالية الدكتورة غادة والي وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الأسبق، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالشأن الاجتماعي والاقتصادي في مصر.