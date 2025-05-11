نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب استخدام نظام 'البوكليت' في امتحانات الشهادة الإعدادية.. التعليم توضح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، عن سبب اعتماد نظام "البوكليت" في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري.

وأوضح الوزير أن هذا النظام سيتم تطبيقه في عدد من المحافظات خلال امتحانات نهاية العام، وذلك بسبب الفوائد الكبيرة التي يوفرها في تحسين جودة الامتحانات.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيس من استخدام "البوكليت" هو الحد من فرص الغش بين الطلاب، وهو ما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة بينهم.

كما يساهم النظام في ضمان دقة عملية التصحيح، مما يساعد على تحسين الشفافية في عملية التقييم، ويقلل من فرص التلاعب في النتائج.

وأكد الوزير أن نظام "البوكليت" يعد خطوة هامة نحو تطوير العملية التعليمية وتحقيق المزيد من النزاهة في الامتحانات.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تجهيز الامتحانات وطبعها وفقًا لهذا النظام في المحافظات التي سيتم تطبيقه فيها، وذلك لضمان أن يكون التطبيق متوافقًا مع المعايير التي تم وضعها.

وفي إطار الاستعدادات النهائية للامتحانات، وجه الوزير جميع المديريات التعليمية بسرعة تجهيز البوكليت وتوزيعه على المدارس قبل بدء الامتحانات، مع تقديم الدعم الفني اللازم لضمان سير الامتحانات بشكل منظم.

كما أكد على حرص الوزارة على توفير كافة سبل الدعم للمديريات التعليمية، لضمان أن تتم الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة للطلاب.

إن تطبيق نظام "البوكليت" في امتحانات الشهادة الإعدادية يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير النظام التعليمي المصري، ويعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية عادلة وشفافة تضمن حقوق الطلاب وتساعد في تحسين مستوى التعليم.

