نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الصحة» تنشر قائمة عيادات فحص المقبلين على الزواج في المحافظات.. وتدعو المواطنين لحجز المواعيد عبر الخط الساخن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة وصحة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن قائمة تفصيلية بأماكن ومواعيد تقديم خدمات الفحص الطبي المتقدم للمقبلين على الزواج، ضمن المبادرة القومية الهادفة إلى الحد من الأمراض الوراثية والمعدية، وضمان زواج صحي وآمن.

خدمات الفحص المتقدم تشمل أمراض الدم الوراثية

أكدت الوزارة أن الخدمات المقدمة ضمن المبادرة تتضمن فحوصات متخصصة لأمراض الدم الوراثية، مثل:

الثلاسيميا

الأنيميا المنجلية

الهيموفيليا

وتُجرى الفحوصات بإشراف نخبة من الأطباء المتخصصين في هذا المجال، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وتقديم المشورة الطبية لتقليل احتمالات إنجاب أطفال يعانون من مشكلات صحية مزمنة.

أماكن تقديم الخدمة في جميع المحافظات

تشمل القائمة عيادات ومستشفيات تابعة لـ الهيئة العامة للتأمين الصحي في مختلف المحافظات، أبرزها:

القاهرة

عيادة مدينة نصر

العنوان: شارع الطيران – مدينة نصر

المواعيد: السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء

مستشفى الزيتون التخصصي

العنوان: شارع عمر المختار – الأميرية

المواعيد: السبت والأربعاء

عيادة القبة

العنوان: عمارات الدفاع الوطني – السواح

المواعيد: من السبت إلى الخميس

مستشفى دار الشفاء

العنوان: شارع رمسيس – العباسية

المواعيد: عيادتين أسبوعيًا

الإسكندرية

عيادة جمال عبدالناصر

العنوان: طريق جمال عبدالناصر

المواعيد: من السبت إلى الأربعاء

عيادة كرموز

العنوان: شارع شريف – كرموز

المواعيد: السبت فقط

مستشفى القباري

العنوان: شارع الأمير لؤلؤ – القباري

المواعيد: الأحد إلى الأربعاء

الجيزة

عيادة الهرم

العنوان: شارع أحمد كامل – الهرم

المواعيد: الأحد، الثلاثاء، الأربعاء

مستشفى أم المصريين

العنوان: شارع صلاح سالم – ميدان أم المصريين

المواعيد: الأحد، الثلاثاء

مستشفى الواحات المركزي

العنوان: مركز الباويطي – بجوار المدرسة الثانوية الصناعية

المواعيد: يوميًا

الدقهلية

مستشفى أجا المركزي

العنوان: شارع بورسعيد – أجا

المواعيد: طوال الأسبوع ما عدا الجمعة

مستشفى السنبلاوين العام

العنوان: أرض الجمال – أمام الميكنة الزراعية

المواعيد: طوال الأسبوع ما عدا الجمعة

مستشفى دكرنس العام

العنوان: شارع مجلس المدينة – دكرنس

المواعيد: طوال الأسبوع ما عدا الجمعة

أسيوط

العيادة المركزية (التأمين الصحي)

العنوان: شارع الثورة – أسيوط

المواعيد: يوميًا

مستشفى أسيوط العام

العنوان: شارع 23 يوليو – ميدان المجذوب

المواعيد: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء

مستشفى الإيمان العام

العنوان: حي الأربعين – مدينة مبارك

المواعيد: الاثنين، الخميس

وزارة الصحة تدعو المواطنين لحجز الفحص مسبقًا

حثّت وزارة الصحة والسكان المواطنين الراغبين في الزواج على التوجه إلى أقرب وحدة مدرجة في القائمة أو الاتصال بالخط الساخن 15335 للحصول على موعد للفحص، مشددة على أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الأسرة المصرية من الأمراض الوراثية وتحقيق بيئة صحية للأجيال القادمة.