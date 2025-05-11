نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انكسار الموجة الحارة غدًا.. الأرصاد تُعلن موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر من الأتربة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد وغدًا الإثنين، مشيرة إلى أن البلاد تشهد اليوم ذروة الموجة الحارة، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء، بينما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي اعتبارًا من الإثنين 12 مايو.

ذروة الموجة الحارة اليوم الأحد

وفقًا لبيان الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، تسجل درجات الحرارة اليوم ذروتها، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية، بينما تبلغ في جنوب الصعيد نحو 43 درجة مئوية في الظل، مما يجعل الأجواء بالغة الحرارة نهارًا على معظم المناطق.

كما أشارت الأرصاد إلى نشاط في حركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد خلال فترات متقطعة من اليوم.

تحذيرات مهمة من الأرصاد للمواطنين

ناشدت الهيئة المواطنين بضرورة:

شرب كميات وفيرة من المياه والسوائل الباردة على مدار اليوم.

تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة خاصة في فترات الظهيرة.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لا سيما لمن يعانون من أمراض مزمنة أو مشاكل في التنفس.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدًا الإثنين

تبدأ الموجة الحارة في الانكسار غدًا الإثنين 12 مايو، حيث من المتوقع انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بمعدل يتراوح ما بين 7 إلى 8 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 12 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33° – الصغرى 20°

السواحل الشمالية: العظمى 25° – الصغرى 17°

شمال الصعيد: العظمى 35° – الصغرى 21°

جنوب الصعيد: العظمى 42° – الصغرى 14°

موجة حارة تنكسر تدريجيًا.. هل انتهى فصل الربيع مبكرًا؟

يعكس هذا التغير السريع في درجات الحرارة طبيعة تقلبات فصل الربيع في مصر، حيث تتعاقب الموجات الحارة والباردة بشكل مفاجئ.

ويُتوقع أن تستمر الأجواء في التغير خلال الأيام المقبلة، وهو ما يستدعي المتابعة الدورية لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتفادي أي تأثيرات سلبية على الصحة أو الأنشطة اليومية.