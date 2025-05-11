نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات الوزراء: 89.9% نسبة الارتفاع فى قيمة الصادرات من الملابس الجاهزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية"، والذي استعرض فيه واقع صناعة الملابس الجاهزة على المستوى العالمي والمحلي، مع تسليط الضوء على أبرز الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

جاء التقرير بعنوان "الملابس الجاهزة: صناعة عالمية ديناميكية"، يتناول عدة جوانب تتعلق بالنمو والتطور في هذه الصناعة، سواء على المستوى العالمي أو في مصر، ويستعرض كذلك أبرز التجارب الدولية التي يمكن أن تُستفاد منها لتطوير القطاع.

1. الوضع العالمي لصناعة الملابس الجاهزة

تعتبر صناعة الملابس الجاهزة من أكبر الصناعات عالميًا، حيث تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي، وتساهم في توفير فرص عمل لعدد ضخم من الأفراد.

تتسم هذه الصناعة بتعقيدها نتيجة لطول مراحل إنتاجها التي تبدأ من التصميم وصولًا إلى التوزيع.

وتوزع سلسلة القيمة للملابس الجاهزة على ثلاث مراحل رئيسة هي: مرحلة ما قبل الإنتاج (الألياف الطبيعية والاصطناعية)، مرحلة الإنتاج (الغزل والنسيج)، ومرحلة ما بعد الإنتاج (التوزيع والمبيعات).

2. أهم الفاعلين في صناعة الملابس الجاهزة عالميًا

تشير البيانات إلى أن الصين تتصدر قائمة أكبر الدول المنتجة للملابس الجاهزة على مستوى العالم، حيث تمثل نحو 28% من إجمالي الإنتاج العالمي.

وتليها بنجلاديش، فيتنام، والهند. في عام 2023، بلغت قيمة صادرات الملابس الجاهزة العالمية 514.1 مليار دولار، بينما كانت واردات الملابس الجاهزة 444.4 مليار دولار.

3. محركات سوق الملابس الجاهزة وأهم التحديات

شهدت صناعة الملابس الجاهزة في السنوات الأخيرة تغييرات كبيرة نتيجة لعدة عوامل منها التقدم التكنولوجي، زيادة الوعي بالاستدامة، والتحول نحو التجارة الإلكترونية. كما أن جائحة كوفيد-19 كان لها تأثير بالغ على سلاسل الإمداد وأساليب الإنتاج.

من أبرز المحركات التي تؤثر في نمو هذه الصناعة نجد التطور التكنولوجي، التغيرات في الأذواق والموضة، العوامل الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى استراتيجيات التسويق والإعلانات.

4. التحديات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة عالميًا

تواجه صناعة الملابس الجاهزة تحديات متعددة، من أهمها: توافر العمالة الماهرة، قضايا الاستدامة البيئية، ارتفاع تكلفة المواد الخام، فضلًا عن تأثير الأزمات العالمية على السوق.

5. آفاق صناعة الملابس الجاهزة العالمية

من المتوقع أن يشهد سوق الملابس الجاهزة العالمي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، حيث يتوقع أن تبلغ قيمته نحو 1559.3 مليار دولار بحلول عام 2029.

ويرجع هذا النمو إلى عدة عوامل مثل زيادة عدد سكان العالم، خاصة فئة الشباب، وانخفاض تكلفة التصنيع، وزيادة استخدام المنسوجات الاصطناعية مثل البوليستر.

6. واقع قطاع الملابس الجاهزة في مصر

تعتبر صناعة الملابس الجاهزة من الصناعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، حيث تساهم بما يزيد عن 27% من الناتج الصناعي، وتُمثل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي. القطاع الخاص يسيطر على 90% من هذا القطاع، الذي يضم نحو 6500 شركة ويعمل فيه نحو 2.5 مليون شخص.

كذلك، شهدت صادرات مصر من الملابس الجاهزة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت 2.45 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 89.9% مقارنة بعام 2014.

7. فرص واعدة لنمو قطاع الملابس الجاهزة في مصر

أوضح التقرير أن هناك العديد من الفرص الواعدة لنمو قطاع الملابس الجاهزة في مصر، منها الإصلاحات الاقتصادية التي تحسن من مناخ الاستثمار، وتعميق صناعة الغزل والنسيج، وزيادة الإنتاج المحلي للقطن، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي الذي يعزز قدرتها على تصدير الملابس إلى الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية.

8. الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الملابس الجاهزة في مصر

في إطار دعم هذا القطاع، أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات لتعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية للملابس الجاهزة، منها إعادة تشغيل مصانع الحرير الصناعي وألياف البوليستر، ووضع خطة لتطوير المصانع في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

كما تم توقيع بروتوكولات مع جهات دولية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، وتدريب القوى العاملة على أحدث التقنيات في الصناعة.