نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تحذير من ذروة الموجة الحارة".. ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء مصر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وصول الموجة الحارة إلى ذروتها خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع أجواء مشمسة على كافة المناطق.

ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء مصر

أعلنت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة ستصل إلى 40 درجة مئوية في الظل، مما يعنى أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتشير التوقعات إلى أن البلاد ستشهد طقسًا شديد الحرارة خلال النهار، بينما سيظل الطقس معتدلًا ليلًا في معظم المناطق.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية.

الإسكندرية: العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

مطروح: العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية.

سوهاج: العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية.

قنا: العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

أسوان: العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

نصائح لتجنب الحرارة الشديدة

نظرًا لشدة الحرارة المتوقعة، تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتباع بعض الإرشادات الوقائية لتجنب آثار الحرارة المفرطة، مثل شرب كميات كبيرة من المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة.