نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تكشف عن نجاحات برنامج تكافل وكرامة في تحسين الوضع الاقتصادي لـ 7.7 مليون أسرة بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج "تكافل وكرامة" قد نجح في تحسين الوضع الاقتصادي لما يقارب 7.7 مليون أسرة في مصر، مشيرة إلى أن البرنامج ساهم بشكل كبير في تحسين ظروف هذه الأسر الاقتصادية، حيث تمكنت 3 مليون أسرة من الخروج من دائرة العوز والاعتماد على الدعم الحكومي.

وأضافت الوزيرة أن البرنامج يحقق العديد من المزايا للمستفيدين منه، مثل الاستفادة من الدعم التمويني والإعفاء من المصروفات الدراسية، فضلًا عن الحصول على شهادات محو الأمية والمشاركة في المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والتعليم والصحة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" بدأ كفكرة منذ 10 سنوات، ليُترجم بعدها إلى واقع ملموس يعود بالنفع على العديد من المواطنين، وذلك بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية.

وأوضحت أن البرنامج شهد تطورًا كبيرًا خلال تلك السنوات، حيث زادت قيمة الدعم والإنفاق عليه، وتحسنت آليات الاستهداف، وتم تطوير أنظمة الدفع وكذلك منظومة الشكاوى، إلى جانب تفعيل كارت "ميزا" الذي يسهل على المستفيدين الحصول على الدعم شهريًا.

وتطرقت الوزيرة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى تحويل الدعم إلى حق دستوري، قد أسهم في تعزيز مميزات البرنامج، حيث تم توجيه توجيهات رئاسية لزيادة قيمة الدعم بنسبة 25%، بالإضافة إلى دعم حزمة من مشروعات متناهية الصغر التي توفر فرص عمل للمواطنين.

كما لفتت إلى أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا برعاية صحة الأطفال والأمهات، فضلًا عن تحسين منظومة التعليم ورفع مستويات المعيشة.

جاءت تصريحات الوزيرة خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، والتي أقيمت تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة مثل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات والوزارات المعنية.