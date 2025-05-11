نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يشهد احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق "تكافل وكرامة" بحضور رفيع المستوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وذلك تحت رعاية وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنظمها وزارة التضامن الاجتماعي في فندق ماريوت – قاعة عايدة.

ووصل رئيس مجلس الوزراء منذ قليل إلى مقر الاحتفالية، حيث كان في استقباله وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، ومن المقرر أن يُلقي مدبولي كلمة افتتاحية يسلط فيها الضوء على جهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، ودور البرنامج في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وتتضمن الفعالية عددًا من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى بمشاركة مسؤولين وخبراء محليين ودوليين، بالإضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات العامة والمؤسسات التي ساهمت في نجاح البرنامج على مدار العقد الماضي.

يُعد برنامج "تكافل وكرامة" أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في عام 2015، ويستهدف تقديم دعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية، سواء بشكل مشروط يرتبط بالتعليم والصحة، أو غير مشروط للفئات الأشد احتياجًا، مثل كبار السن وذوي الإعاقة. وقد ساهم البرنامج في تحسين مستوى معيشة ملايين المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.