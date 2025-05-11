نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- زيادة موازنات برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% في احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على البرنامج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن زيادة اعتمادات مساعدات الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز الدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجًا.

كما تم زيادة اعتمادات بند "معاش الطفل" بمبلغ إجمالي قدره 77 مليون جنيه، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الدعم الاجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تخصيص مبلغ 270 مليون جنيه كبدل انتقال خاص للرائدات الاجتماعيات، حيث يستفيد منه نحو 15 ألف رائدة اجتماعية، وذلك لدعم جهودهن في تنفيذ البرامج الاجتماعية في مختلف المناطق.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن نحو 87% من إجمالي موازنة الوزارة قد تم تخصيصه لدعم باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، الذي يعد جوهر عمل وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة على أهمية هذه الزيادة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة مرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة". وقد أقيمت الفعالية تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة مثل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات والوزارات المعنية.

وتتضمن الفعالية جلسات حوارية رفيعة المستوى، فضلًا عن تكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات التي ساهمت في دعم مسيرة البرنامج خلال السنوات الماضية.