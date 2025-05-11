نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التقييم المبدئي لطلاب الصفوف الأولية بالابتدائية في الترم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراء التقييم المبدئي اليوم للطلاب بهدف متابعة تقدمهم الدراسي ومعرفة مستوياتهم التعليمية.



وأوضح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن التقييم يأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم في المراحل الأولى من التعليم الأساسي، حيث سيتم من خلاله قياس مدى استيعاب الطلاب للمفاهيم الأساسية في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم.



وأكد المصدر أن التقييم المبدئي يشمل مجموعة من الأنشطة والاختبارات التي تتيح للمعلمين معرفة مدى فهم الطلاب للمحتوى الدراسي، وبناءً عليه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم الطلاب الذين يحتاجون إلى المزيد من الدعم والتوجيه.



وأشار المصدر إلى أن نتائج التقييم ستسهم في تحسين العملية التعليمية وتوجيه الجهود نحو تعزيز مهارات الطلاب في الصفوف الأولية، بما يضمن تحقيق نتائج تعليمية أفضل مع بداية الفصل الدراسي المقبل.

