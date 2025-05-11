نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بدء احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج "تكافل وكرامة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، والتي تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة، منهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة غادة وإلى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، إلى جانب ممثلي الجهات والوزارات المعنية.

جلسات حوارية وتكريم للجهات الداعمة



تتضمن الفعالية جلسات حوارية رفيعة المستوى، حيث يناقش المشاركون أبرز الإنجازات التي حققها البرنامج على مدار العشر سنوات الماضية، كما يتم تكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة لمسيرة البرنامج منذ انطلاقه.

وقد نجح برنامج "تكافل وكرامة" في تحسين مستوى الحياة للعديد من الأسر المصرية من خلال تقديم الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تعزيز المساواة الاجتماعية والحد من الفقر.