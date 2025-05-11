وزيرة التضامن تعلن عن إطلاق منصة دولية لتبنى سياسات الحماية الاجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 مايو 2025 11:43 صباحاً - قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد أكبر فكرة للحماية الاجتماعية في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدة أنه جاء إيماناً بحق كل مواطن ومواطنة في حياة كريمة.

ووجّهت الدكتورة مايا مرسي التحية لرؤساء مجلس الوزراء السابقين، المهندس إبراهيم محلب، والراحل المهندس شريف إسماعيل، لدورهم الكبير في إطلاق وتثبيت هذا البرنامج الوطني.