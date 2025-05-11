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مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بدمياط

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مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بدمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 مايو 2025 10:41 صباحاً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام ، مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها ، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق محافظتى (السويس –  دمياط).

   

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر إجرامى شديد الخطورة بدمياط - سبق إتهامه فى جنايتى "مخدرات – قتل"، وهارب من حكم بالسجن المؤبد فى جناية "إتجار بالمخدرات") وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة 72 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، بانجو ، هيروين ، شابو"– 7 قطع سلاح نارى "بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش ،طبنجة").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (10) مليون جنيه.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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