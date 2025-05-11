مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بدمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 مايو 2025 10:41 صباحاً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام ، مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها ، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق محافظتى (السويس – دمياط).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر إجرامى شديد الخطورة بدمياط - سبق إتهامه فى جنايتى "مخدرات – قتل"، وهارب من حكم بالسجن المؤبد فى جناية "إتجار بالمخدرات") وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة 72 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، بانجو ، هيروين ، شابو"– 7 قطع سلاح نارى "بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش ،طبنجة").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (10) مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.