نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بدء صرف مساعدات "تكافل وكرامة" لشهر مايو الخميس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف مساعدات الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر مايو 2025، للأسر الأولى بالرعاية، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل الفوري لحل أية مشكلات طارئة، مع التنسيق الكامل مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لضمان انسيابية الصرف والتيسير على المواطنين.

زيادة مخصصات "تكافل وكرامة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن زيادة اعتمادات برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 11 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن زيادة الدعم النقدي بنسبة 25%، دعمًا للفئات الأولى بالرعاية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير مظلة أمان اقتصادي تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

دعم إضافي للأطفال والرائدات الاجتماعيات

وفي إطار التوسعات التي تشهدها برامج الحماية الاجتماعية، تم زيادة اعتمادات بند "معاش الطفل" بمبلغ قدره 77 مليون جنيه، وذلك في خطوة تعكس حرص الحكومة على رعاية الأطفال في الأسر الفقيرة وتوفير بيئة أفضل لهم من النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية.

كما خصصت الوزارة اعتمادًا ماليًا بقيمة 270 مليون جنيه كـ "بدل انتقال" خاص للرائدات الاجتماعيات، يستفيد منه نحو 15 ألف رائدة اجتماعية، في ضوء جهود الوزارة لتعزيز دورهن الحيوي في التوعية المجتمعية والتواصل المباشر مع الأسر داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

التضامن: توسع في برامج الحماية الاجتماعية تحت إشراف وزيرة التضامن

وأوضحت الوزارة أن الأشهر الماضية شهدت توسعًا كبيرًا في برامج الحماية الاجتماعية بقيادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي حرصت على تطوير برامج الدعم النقدي والعيني بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأكدت التضامن الاجتماعي أن جهود تطوير وتوسيع برنامج "تكافل وكرامة" تتكامل مع مبادرات ومشروعات قومية كبرى مثل "حياة كريمة"، بما يعزز من فاعلية التدخلات الحكومية في مواجهة الفقر وتحقيق العدالة المجتمعية.