نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذروة الموجة شديدة الحرارة تضرب مصر اليوم الأحد.. ودرجات الحرارة تتجاوز 43 درجة في الجنوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد مصر، اليوم الأحد الموافق 11 مايو 2025، ذروة الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على معظم أنحاء الجمهورية، محذرة من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وأكدت الهيئة، في بيانها اليومي، أن البلاد ستشهد طقسًا شديد الحرارة نهارًا على جميع المحافظات، خاصة محافظات الوجه القبلي والصعيد، في حين يكون الطقس معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية صباحية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى ظهور شبورة مائية صباحًا على عدد من الطرق السريعة، لا سيما تلك القريبة من المسطحات المائية، والمحاور المؤدية من وإلى:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

السواحل الشمالية

مدن القناة

وسط سيناء

شمال الصعيد

كما حذرت الهيئة من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق، خاصة المناطق المكشوفة، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية، ويزيد من الشعور بالحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11 مايو 2025

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على عدد من المحافظات الرئيسية:

الطقس في القاهرة الكبرى:

العظمى: 40 درجة مئوية

الصغرى: 24 درجة مئوية

الطقس في الإسكندرية:

العظمى: 32 درجة مئوية

الصغرى: 20 درجة مئوية

الطقس في مطروح:

العظمى: 26 درجة مئوية

الصغرى: 19 درجة مئوية

الطقس في سوهاج:

العظمى: 42 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

الطقس في قنا:

العظمى: 43 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

الطقس في أسوان:

العظمى: 43 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

نصائح الأرصاد للمواطنين

وفي ضوء هذه الموجة الحارة، تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

كما تُوصي قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، خصوصًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.