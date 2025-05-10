نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يفتتح محطة الصب السائل بميناء غرب بورسعيد.. إضافة نوعية تعزز قدرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، افتتاح محطة الصب السائل التابعة لشركة "نيو هورايزون تانك ترمينال"، في ميناء غرب بورسعيد، وذلك خلال جولته التفقدية لعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وخلال الفعالية، صرّح المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المحطة الجديدة تمثل إضافة نوعية واستراتيجية لميناء غرب بورسعيد، وتأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الخدمات المتاحة داخل الموانئ التابعة لها، وتنويعها بما يخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما الصناعات البترولية والكيماوية.

محطة متطورة تعزز التنافسية

وأوضح جمال الدين أن محطة الصب السائل تُعد ركيزة أساسية في خطة الهيئة لرفع كفاءة الميناء وزيادة قدراته التنافسية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أنها ستسهم في جذب استثمارات جديدة في مجال نقل وتخزين وتداول السوائل.

وأكد أن المشروع يُعبر بوضوح عن نجاح نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والاستثمار الحكومي في تطوير البنية التحتية والخدمات التشغيلية.

وأضاف أن المحطة ستُسهم بدور فعّال في سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في مجالات المواد السائلة والكيماويات، بما يُسهم في جعل ميناء غرب بورسعيد مركزًا محوريًا لخدمات النقل والتداول المتخصصة.

قدرات تشغيلية متقدمة واستثمارات ضخمة

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من المهندس ماجد شفيق، رئيس مجلس إدارة شركة "لايف كيميكالز جروب"، الشريك المصري في المشروع، والذي أشار إلى أن المحطة مقامة على مساحة 15،657 مترًا مربعًا، وتضم 27 خزانًا بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 51،183 مترًا مكعبًا، مع تكلفة استثمارية تصل إلى 1.6 مليار جنيه.

وأشار شفيق إلى أن المحطة تستهدف استقبال سفن الصب السائل ذات الحمولات الكبيرة التي تتجاوز 20 ألف طن، وتتمتع بقدرة تداول سنوية تصل إلى 310 آلاف طن، ما يعزز من قدرة مصر على تلبية متطلبات السوق المحلي والإقليمي في هذا المجال الحيوي.

معايير عالمية للسلامة والصحة المهنية

كما أكد رئيس مجلس إدارة "لايف كيميكالز جروب" أن المشروع يُطبق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، وفقًا للإجراءات الدولية المتبعة، مشيرًا إلى أن العاملين بالمشروع يتلقون برامج تدريب متخصصة لضمان التشغيل الآمن والكفء لجميع الأنظمة والمعدات.

مدبولي يشيد بالتكامل بين الدولة والقطاع الخاص

وفي ختام الزيارة، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالمستوى المتقدم للمحطة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأثر الاقتصادي الواسع.

كما أكد أن ميناء غرب بورسعيد يشهد نقلة نوعية ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي عالمي.