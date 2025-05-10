نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ دمياط ونائب محافظ الجيزة يفتتحان معرض اثاث دمياط بشارع فيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وابراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة بالإنابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة معرض اوكازيون دمياط للأثاث بمحافظة الجيزة بحى بولاق الدكرور وذلك بحضور محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة ومحمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ومحمود فؤاد رئيس حى بولاق الدكرور.

وأكد نائب محافظ الجيزة على اعتزازه بالمشاركة بإفتتاح هذا المعرض الكبير الذي يؤكد على مدى التقدم الذى وصلت إليه صناعة الأثاث في محافظة دمياط بالإضافة إلي قدرة صناعتنا الوطنية على المنافسة والتطور باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد الوطني مشيدًا بالشراكة الفعاله بين محافظة الجيزة ومحافظة دمياط من خلال احتضان الجيزة لذلك المعرض الهام.

كما أكد نائب المحافظ علي توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتقديم كافة الدعم اللازم لنجاح المعرض والتوسع في تنظيمة مجددًا لتحقيق أقصي استفادة للمواطنين ودعما لتلك الصناعة الهامة.

وأشار ابراهيم الشهابي إلى أهمية دعم وتشجيع الصناعات القائمة ومنها صناعة الأثاث وتوفير كل الدعم اللازم لها لتتبوأ مكانة متقدمة على المستوى الإقليمي والدولي والتوسع فى إقامة تلك المعارض التى تعتبر منافذ تسويقية للعارضين وفرصه للمواطنيين من خلال التخفيضات المقدمة فى تلك المعارض وتوفير احتياجات الجماهير المختلفة.

وخلال جوله محافظ دمياط ونائب محافظ الجيزة بالمعرض أشادا بالمعروضات وجودتها وأسعارها التنافسية مؤكدًا على الشهرة الواسعة التى تتمتع بها محافظة دمياط وتنوع منتجاتها من الأثاث بالإضافة إلى التأكيد على إهتمام الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة بتوطين ودعم الصناعات الوطنية ودعم محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتمتد فعاليات المعرض لمدة ٢٠يوم من اليوم وحتى ٣٠ مايو الجارى حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة ١٢ صباحًا وحتى ١٢ مساءً.

ويضم معرض اوكازيون دمياط للاثاث مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطى الفاخر ذو السمعة العالمية والذي يمتاز بأجود أنواع الاخشاب الطبيعية والتصميمات التراثية والعصرية التي تناسب مختلف الأذواق وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري الراغب في تجهيز منزله واقتناء قطع الأثاث المميزة

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