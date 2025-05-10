نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: نحصد اليوم ثمار 10 سنوات من العمل لتطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جولته التفقدية بمنطقة شرق بورسعيد، أن ما يتم تنفيذه حاليًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُعد ترجمة حقيقية لما كان يُطالب به المواطنون والخبراء منذ سنوات، بشأن الاستفادة الكاملة من موقع قناة السويس وعدم الاكتفاء فقط بتحصيل رسوم عبور السفن من المجرى الملاحي العالمي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تعمل منذ عشر سنوات على تحويل الأفكار والمخططات القديمة إلى واقع تنموي ملموس، موضحًا أن هذه المخططات تعود إلى أكثر من ثلاثين عامًا، ولكن إصرار القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان العامل الأساسي في تحويل هذه الرؤى إلى مشروعات فعلية خلال فترة زمنية قياسية.

رؤية شاملة لتنمية قناة السويس

وأوضح مدبولي أن ما يجري تنفيذه ليس وليد مجهود هيئة قناة السويس أو المنطقة الاقتصادية فقط، وإنما هو ثمرة منظومة متكاملة تضم جميع أجهزة الدولة، التي عملت بتنسيق كامل مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة في المنطقة.

وأكد أن الدولة تتحرك بخطوات استراتيجية مدروسة نحو توطين الصناعات، ودعم سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، وتعزيز دور قناة السويس كمركز لوجيستي عالمي.

تطوير ميناء العريش نقلة نوعية في البنية التحتية

وأضاف رئيس الوزراء أن جزءًا رئيسيًا من خطة التنمية يتضمن تطوير ميناء العريش، تنفيذًا لتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، الذي شدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية في تطوير الموانئ والأرصفة البحرية.

وأشار مدبولي إلى أن أعمال التطوير الجارية تهدف إلى تلبية احتياجات الدولة المصرية في مجال النقل البحري لأكثر من 40 عامًا قادمة، مؤكدًا أن الاستثمارات الضخمة في الموانئ ستعزز من قدرات مصر التنافسية في المنطقة.

ثمار عقد من العمل والإنجازات التنموية

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن ما نراه اليوم من مشروعات عملاقة في شرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية هو نتاج إرادة سياسية قوية وجهد متواصل على مدار عقد كامل.

كما دعا المواطنين إلى متابعة ما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات، تعكس رؤية مصر المستقبلية في التحول إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي يخدم ليس فقط الاقتصاد الوطني، بل يساهم أيضًا في دعم التجارة الدولية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.