نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد أبو هشيمة: شرق بورسعيد من أرض مهملة لمنطقة لوجستية عالمية.. وشاهدوا ماذا يفعل ترامب من أجل الاستثمار في أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد أبو هشيمة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحارب العالم كله من أجل هدف واحد وهو أن يصنع وينتج داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأقام حربًا تجارية عالمية حتى يجبر المستثمرين من كل أنحاء العالم أن يستثمروا في مكان واحد فقط وهو أمريكا، وتحقق له جزء مما أراد.

وأضاف "أبو هشيمة" خلال تصريحاته الإعلامية، على هامش إحدى الجلسات الحوارية المتخصصة في ريادة الأعمال، قائلا: "ترامب أقام حربا تجارية عالمية حتى يجبر المستثمرين من كل أنحاء العالم أن يستثمروا في مكان واحد فقط وهو أمريكا، وتحقق له جزء مما أراد، وأتى له مستثمرون من كل أنحاء العالم، وبات لا يتحدث إلا بلغة الاقتصاد حتى قبل جولاته الخليجية كان يذيع خبر استثماري عظيم"

وأوضح" أبو هشيمة"، أن مشروع كيزاد شرق بورسعيد، عبارة عن أرض ليس لها علاقة بالممر الملاحي نهائيا، ويبلغ إجمالي مساحة الأرض شرق بورسعيد ٦٠ مليون متر لم تستغل من أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومنذ ٥ سنوات الدولة عملت على تجهيزيها وصرفت عليها مليارات لأن منطقة شرق بورسعيد، تعد من أفضل المناطق في العالم التي يمكن أن تقام فيها أرصفة وتتحول لمنطقة تبادل تجاري حرة مع أوروبا وأمريكا".

وأشار أبوهشيمة، إلى أن الحكومة جهزت الأرض فأتت الإمارات لتحصل على ٢٠ مليون متر لتقيم عليهم منطقة صناعية ولوجيستية لمدة ٥٠ عامًا وليس بيعا نهائيا، هنا الجانب الإماراتي يستحق الشكر وليس الهجوم عليهم، واتباع أحاديث كارهي مصر الذين يرددون كذبًا أن الدولة باعت قناة السويس هذا الحديث خاطئ تمامًا، هذه الأرض لا علاقة لها بالممر الملاحي، وموجودة منذ أن وجدت مصر ولم يستغلها أحد إلا منذ خمس سنوات فقط، عندما جهزتها الدولة، فعندما يأتي لها مستثمرون لا بد أن نرحب بهم ونيسر عليهم ولا نهاجمهم".