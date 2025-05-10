نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يفتتح مصنع نيوهوريزون ومصنع نيرك ويؤكد على أهمية توطين صناعة السكك الحديدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مصنع نيوهوريزون بميناء غرب بورسعيد، كما افتتح عددًا من الصوامع بالميناء.

وجاء هذا الافتتاح ضمن زيارة رئيس الوزراء لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، حيث شملت الجولة تفقدًا لمجموعة من المشروعات التنموية في المنطقة.

تفقد مصنع نيرك

وخلال جولته، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، حيث كان في استقباله المهندس كريم سامي سعد، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضوا مجلس إدارة الشركة.

وأكد رئيس الوزراء في تصريحاته على أهمية هذا المشروع الواعد في توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تولي هذه الصناعة اهتمامًا كبيرًا لأنها تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتساهم في الربط الفاعل بين مختلف المناطق عبر وسائل نقل حضارية ومستدامة، مما ييسر حركة البشر والبضائع في أنحاء البلاد.

عرض تقديمي عن تقدم المشروع

وخلال الزيارة، قدم المهندس أحمد المفتي، العضو المنتدب لشركة نيرك، عرضًا تقديميًا شاملًا استعرض خلاله التقدم المحرز في المشروع، بما في ذلك مراحل التصنيع المختلفة داخل المصنع.

كما عرض استراتيجية نيرك لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، مما يعكس قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي في هذا المجال الحيوي.