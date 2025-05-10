نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخط الرابع لمترو الأنفاق.. شريان جديد للنقل المستدام يربط أكتوبر بالقاهرة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة النقل تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحضري الحديثة، ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في وسائل النقل الأخضر المستدام.

ويبلغ طول المرحلة الأولى من الخط 19 كم، وتضم 17 محطة (16 محطة نفقية وواحدة سطحية)، تبدأ من غرب الطريق الدائري بمدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير، وميدان الرماية، وشارع الهرم، وصولًا إلى محطة الجيزة حيث يلتقي مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد حتى محطة الملك الصالح للتقاطع مع الخط الأول، وينتهي بمحطة الفسطاط.

وتشهد هذه المرحلة تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطات، والحفر النفقي باستخدام أربع ماكينات عملاقة (اثنتان لكل اتجاه). كما يوشك الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله بمحيط محطات المتحف الكبير والرماية والأهرامات، والمخطط استكمالها قبل افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو المقبل.

وتجري حاليًا دراسات تنفيذ المرحلة الثانية من الخط، بطول 31.8 كم، وتشمل 21 محطة (15 نفقية و6 علوية)، ويمتد مسارها عبر مناطق السيدة عائشة، وصلاح سالم، وطريق النصر، وجامعة الأزهر، ومدينة نصر، ثم يتقاطع مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران، ويمتد حتى التجمع الأول، وصولًا إلى موقع ورشة العمرة الجسيمة شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/السويس، مع خطة مستقبلية لمدّ فرع يصل إلى مطار القاهرة الدولي ليتكامل مع الخط الثالث للمترو.

وتتضمن الخطط المستقبلية كذلك تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط لربط حدائق الأشجار بميدان الحصري بطول 16.3 كم، لخدمة مناطق غرب القاهرة وربطها بمونوريل غرب النيل، بالإضافة إلى المرحلة الرابعة من نهاية الخط وحتى مطار العاصمة الإدارية بطول 38.7 كم، لربط المترو بالقطار الكهربائي الخفيف (LRT).

ويُعد الخط الرابع نقلة نوعية في شبكة النقل الجماعي، لربطه بين مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، وتغطيته لمناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة مثل الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، ومدينة نصر، وجامعة الأزهر، ومن المتوقع أن يخدم نحو 1.5 مليون راكب يوميًا عند اكتماله.