نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة بكلية التربية بجامعة القاهرة حول تمكين الطالب المعلم والذكاء الاصطناعي الأحد المقبل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور إيمان هريدي عميد كلية الدرسات العلية للتربية جامعة القاهرة ،تنظم كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة غدا الأحد الموفق 11 مايو ندوة علمية مهمة بعنوان: "التمكين المهني للطالب المعلم وتوظيفه في ضوء الذكاء الاصطناعي"، وذلك في إطار جهود الجامعة لدعم منظومة التعليم والتدريب التربوي، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال إعداد وتأهيل المعلمين.

وتُعقد الجلسة الافتتاحية للندوة في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بالمبنى الرئيسي لكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة إيمان أحمد هريدي، عميدة الكلية، وبمشاركة نخبة متميزة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين في مجالات التربية والذكاء الاصطناعي.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز التمكين المهني للطالب المعلم، وسبل توظيف أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، بما يسهم في بناء قدرات المعلمين الجدد وتطوير مهاراتهم التكنولوجية والتربوية، لمواكبة احتياجات العصر الرقمي وسوق العمل المستقبلي.

كما تناقش الندوة محاور متعددة، من بينها: دور الذكاء الاصطناعي في دعم استراتيجيات التدريس، وتحديات دمج التقنيات الحديثة في برامج إعداد المعلمين، إلى جانب عرض تجارب رائدة ومقترحات عملية لتعزيز كفاءة الطالب المعلم وتوظيف الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال في تطوير المنظومة التعليمية.

وتأتي هذه الفعالية في إطار رؤية جامعة القاهرة لدعم البحث العلمي والتطوير المهني المستدام، والارتقاء بمستوى الخريجين بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.