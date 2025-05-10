نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. تطوير البنية التحتية بالموانئ لتعزيز دور ميناء غرب بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة قامت بتطوير البنية التحتية المعلوماتية في الموانئ المصرية، وذلك في إطار خطة تحسين وتطوير الموانئ لتلبية احتياجات التجارة العالمية وتعزيز دور مصر كمركز لوجيستي رئيسي في المنطقة.

تعزيز دور ميناء غرب بورسعيد

وفي سياق حديثه خلال مؤتمر صحفي، أشار جمال الدين إلى أن أحد أبرز المشروعات التطويرية في المنطقة هو محطة الصب السائل في ميناء غرب بورسعيد، والتي تُعد جزءًا من استراتيجية تعزيز دور الميناء كمركز لوجستي رئيسي.

وتعد محطة الصب السائل من أهم المرافق التي تساعد في تحسين عمليات تداول المواد السائلة، مثل النفط والمواد الكيميائية، مما يسهم في زيادة حركة التجارة وتعزيز مكانة الميناء في السوق العالمي.

دور البنية التحتية المعلوماتية

وأوضح جمال الدين أن التطوير الذي تم في البنية التحتية المعلوماتية بالموانئ يتضمن تحديث أنظمة التشغيل والتكنولوجيا المتطورة التي تُحسن من كفاءة العمل وسرعة الإجراءات في الموانئ.

كما تهدف هذه التحسينات إلى تسريع الإجراءات الجمركية والملاحيّة، مما يعزز من الجاذبية الاستثمارية في المنطقة.

خطط تطوير مستقبلية

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التطويرات في الموانئ، بما يضمن رفع القدرة الاستيعابية لها، ويعزز من قدرة الموانئ المصرية على المنافسة في أسواق النقل البحري العالمية.

كما لفت إلى أن هذه التطويرات تُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وزيادة حجم التجارة الدولية عبر الموانئ المصرية.