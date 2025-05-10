عاجل- رئيس الوزراء يؤكد أهمية مصنع "نيرك" لصناعات السكك الحديدية

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أحمد جودة - القاهرة - صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته اليوم في منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، من مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بحضور عدد من المسؤولين البارزين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تفاصيل الجولة

خلال تصريحاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الجولة شملت تفقد عدة مشروعات تنموية في شرق وغرب بورسعيد، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس الوزراء أن زيارة اليوم تهدف إلى إزالة اللغط حول العقد المبرم مع شركة موانئ أبوظبي بشأن تطوير منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، موضحًا أن العقد مع موانئ أبوظبي سيكون العقد رقم 15 في المنطقة، لكنه يعد الرقم الثاني في شرق بورسعيد.

أهمية مصنع "نيرك" لصناعات السكك الحديدية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصنع نيرك يُعد أحد المشروعات المهمة التي تشارك فيها الدولة، حيث يتم تصنيع عربات السكك الحديدية ومشروعات مترو الأنفاق، مثل مشروع القطار الكهربائي السريع.

كما أوضح أنه من المتوقع أن يتم إنتاج أول عربة قطار من هذا المصنع في يوليو القادم، ليبدأ الإنتاج الفعلي للمشروعات في مدينة الإسكندرية في العام المقبل.

التحديات البيئية في منطقة شرق بورسعيد

وذكر مدبولي أن الأرض في منطقة شرق بورسعيد كانت سبخية وصعبة، حيث كانت التربة الرخوة والمالحة تمثل عائقًا أمام حركة المعدات.

وأكد أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبذل جهودًا كبيرة لمعالجة هذه الأرض، مشيرًا إلى أن ذلك يعد تحديًا كبيرًا تم التغلب عليه بتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.

مشروعات التنمية الاقتصادية في المنطقة

وأضاف مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منطقة شرق بورسعيد نظرًا لموقعها الاستراتيجي الذي يلتقي فيه المجرى الملاحي لقناة السويس مع البحر المتوسط.

كما أكد أن تنفيذ مشروعات التنمية في هذه المنطقة بدأ منذ نحو 10 سنوات، بعد أن كان المشروع كاملًا مجرد أفكار لعدة عقود، لكن التحول إلى خطوات تنفيذية جعل هذه المنطقة تشهد تحولًا سريعًا نحو تنمية صناعية شاملة.

نموذج التعاون مع المطورين الصناعيين

وأشار مدبولي إلى أن العقود الموقعة مع المطورين الصناعيين تهدف إلى تحسين الأرض وتقسيمها وتطوير المرافق الداخلية لتشجيع الاستثمارات.

وأكد أن هذا النموذج يُعتبر الطريقة الأسرع لتطوير المنطقة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

التأكيد على الشفافية والتوضيح الميداني

اختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أهمية تقديم التوضيحات الميدانية للمشروعات التنموية في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الجولة جاءت استكمالًا للمؤتمر الصحفي الذي عُقد في وقت سابق هذا الأسبوع، بهدف توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بتطوير منطقة شرق بورسعيد وشرح أهداف التنمية في المنطقة.